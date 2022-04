Pnrr: a Fano riallineamento scogliere e nuove scogliere

(ANSA) - FANO, 12 APR - Nuovi interventi a difesa del litorale costiero nel Comune di Fano, previsti nel Piano di Gestione Integrata delle Zone Costiere (Piano GIZC del 2019): uno a Metaurilia, a sud della foce del fiume Metauro, e Sassonia a sud del porto., finanziati in tutto o in parte con le risorse del Pnrr. Si tratta di lavori per il riallineamento di scogliere esistenti e la creazione di nuove scogliere, presentati dall'assessore regionale Stefano Aguzzi, insieme al sindaco di Fano Massimo Seri e dell'assessore Cristian Fanesi. Riguardo a Metaurilia, "la prossima programmazione regionale - ha spiegato Aguzzi - ha previsto di destinare 4 milioni di euro di fondi del Pnrr per la prosecuzione verso sud, per 1,5 chilometri di litorale, del riallineamento delle scogliere emerse poste a protezione della costa (intervento n. 10 del Piano GIZC). Il progetto ha già le autorizzazioni ambientali, condizione che ha permesso di attingere subito alle opportunità offerte dal Pnrr.

Sarà un intervento dalla doppia valenza, protettivo e turistico, perché accrescerà lo spazio fruibile della costa". "Un ulteriore intervento di completamento - ha continuato Aguzzi - interessa il litorale a sud del porto, località Sassonia. Si tratta della chiusura del paraggio mediante la realizzazione di un'ultima scogliera emersa allineata con le nuove scogliere appena realizzate, che completa le opere fino al molo di levante. Anche per questo intervento, dell'importo totale di 625mila euro, si è programmato il co-finanziamento con fondi Pnrr per un importo di 275mila euro". La differenza è a carico del Comune di Fano. Per la zona nord della costa di Fano "la Regione ha commissionato uno studio complessivo, del valore di 233mila euro, per l'analisi dello stato di tutte le scogliere dal Lido a Fosso Sejore, che rappresenta una base da cui poi procedere per la progettualità degli interventi". (ANSA).