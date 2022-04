Ucraina: sindaco Loreto, Marche solidali popolo martoriato

(ANSA) - ANCONA, 09 APR - "Un grande e importante appuntamento che va al di là dei colori politici". Così il sindaco di Loreto Moreno Pieroni a proposito della marcia simbolica per la Pace promossa oggi nella città mariana dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. "Qui a Loreto - ha aggiunto il primo cittadino durante l'iniziativa - ancora una volta, si dimostra la vicinanza, la solidarietà, in un Santuario mariano tra i più importanti al mondo. Vicinanza e solidarietà di una intera regione nei riguardi di un popolo martoriato da una drammatica, brutta e anche squallida guerra, voluta da un presidente che meriterebbe altre posizioni".

Pieroni, presente nella duplice veste di primo cittadino e delegato Anci Marche dalla presidente Valeria Mancinelli, ha ricordato il pensiero di Giorgio La Pira, ricordando come 'il sindaco della pace', una figura che "ancora oggi è un faro per la politica e per ogni amministratore: 'unire le città per unire le nazioni'. Era convinzione di La Pira che ogni città e ogni Comune potesse svolgere un ruolo positivo per creare percorsi di pace".

"Gli amministratori della comunità delle Marche - ha rimarcato, a margine, il presidente del Consiglio regionale Dino Latini - vogliono essere impegnati per costruire la pace, una pace vera, giusta che si basa sulla difesa assoluta dei popoli che vogliono autodeterminarsi a vivere sulla loro terra in pace, secondo i principi della democrazia e del rispetto del prossimo".

Il corteo con i gonfaloni della Regione, delle Province, dei Comuni marchigiani e delle associazioni che hanno aderito, si è snodato da Porta Romana per raggiungere il sagrato della Basilica per gli interventi istituzionali e l'Angelus recitato dall'Arcivescovo di Loreto, mons. Fabio Dal Cin. Una cinquantina i rappresentanti dei Comuni, tra sindaci e delegati, oltre a senatori, onorevoli, consiglieri regionali, rappresentanti della Regione, delle province, della Protezione civile e di altre istituzioni. (ANSA).