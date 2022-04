Comuni: Pesaro punta a essere città più accessibile d'Europa

Più di 150 persone intervenute, 4-5 ore di confronto, 6 tavoli di lavoro tematici, proposte, criticità, iniziative e scambi. Gli "Stati Generali dell'accessibilità pesarese" appena conclusi al Centro Arti Visive Pescheria si sono rivelati. "Fa bene al cuore e a Pesaro vedere oggi così tanta partecipazione" ha detto Marco Perugini, presidente del Consiglio comunale, nell'aprire i lavori e nel presentare i relatori. "Insieme a loro - ha aggiunto - è iniziato un cammino che ci accompagnerà a realizzare una città sempre più inclusiva". "Nell'agosto scorso il sindaco Ricci mi ha delegato a seguire la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche di Pesaro; un'esigenza emersa anche dal Consiglio comunale".

Sul Peba, ha precisato, sarà caratterizzato, "dall'elaborazione condivisa e dal suo essere innovativo": "Sviluppiamo questo piano in ritardo ma lo facciamo prevedendo tutto ciò che l'innovazione tecnologica mette oggi a disposizione". Il Piano "non è l'obiettivo finale, ma uno degli strumenti per pianificare al meglio gli interventi, per risolvere situazioni critiche, per creare nuove opportunità".

"Grazie al Pnrr e ai circa 80 milioni di euro di finanziamenti che il nostro Comune è riuscito ad intercettare con il prezioso lavoro del vicesindaco Vimini». «Abbiamo chiare potenzialità e visione - ha aggiunto - e le utilizzeremo nella progettualità di Capitale italiana della cultura 2024 per guardare a un'altra sfida: candidarci al City Award, come città più accessibile d'Europa. Per farlo, dovremmo concentrarci su ogni aspetto: dall'eliminazione delle barriere architettoniche private e pubbliche all'eliminazione delle barriere virtuali, sensoriali e culturali".

Il sindaco Matteo Ricci, oggi a Procida per l'apertura del suo anno da Capitale italiana della cultura 2022, in un videomessaggio ha ricordato l'importanza degli Stati generali: "giornata fondamentale per il futuro di Pesaro e per il suo livello di civiltà". Ad aprire i lavori, anche l'intervento del Ministro per la disabilità Erika Stefani: anche a livello nazionale, "prevista l'istituzione del Garante, a garanzia dei diritti delle persone con disabilità". (ANSA).