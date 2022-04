Covid: Marche, 7 deceduti in 24ore tra i quali una 102enne

Sette deceduti con Covid-19 nelle Marche in 24ore, tra i quali una 102enne di Ascoli Piceno, e il totale di vittime sale a 3.721. Lo comunica la Regione.

Nell'ultima giornata un ricoverato in meno (249); 2.180 casi di positività e incidenza ogni 100mila abitanti che scende a 1.014,31 (ieri 1.025,57).

Due delle persone morte risiedevano ad Ascoli Piceno, una 74enne e una 102enne; una 73enne di Porto Sant'Elpidio e un 85enne di Altidona in provincia di Fermo; una 88enne di San Lorenzo in Campo e un 92enne di Fano (Pesaro Urbino) e un 80enne di Montefano (Macerata).

Sul fronte ricoveri restano in Terapia intensiva 10 persone (-3 rispetto a ieri), in Semintensiva 52 (-2), in reparti non intensivi 187 (+4); 29 i dimessi in un giorno. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) scende a 13.936 (-299), gli isolamenti domiciliari sono 26.878 (-236) e i guariti/dimessi sono 377.400 (+2.472). Gli ospiti di strutture territoriali sono 144 e 47 in osservazione nei pronto soccorso. (ANSA).