Ferrovie: Ricci, possibile arretramento a Pesaro e Fano

(ANSA) - ANCONA, 29 MAR - Nei giorni scorsi il Ministro Giovannini ha incontrato i presidenti di Regione (Emilia-Romagna, Marche, Molise, Abruzzo e Puglia) per la ripartizione dei 5 miliardi stanziati dalla legge di bilancio per il potenziamento della Bologna/Bari. Dalle informazioni che abbiamo nella ripartizione dello stanziamento dovrebbe esserci la variante di arretramento della ferrovia di Pesaro!". Lo rende noto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, tramite i suoi profili social. "Aspettiamo la comunicazione ufficiale e abbiamo più volte chiesto al Ministero anche il coinvolgimento nel progetto anche del tratto di Fano - aggiunge -. Domani sicuramente se ne parlerà all'incontro in Regione, al quale parteciperemo. Un altro passo avanti verso un sogno, ora sempre più realizzabile" conclude..to (ANSA).