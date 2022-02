Carceri: Marche, solo 21 positivi Covid, 90% vaccinati

Si va normalizzando anche negli istituti penitenziari delle Marche la situazione legata all'emergenza pandemica, dopo i focolai riscontrati nei mesi scorsi in alcune strutture. "In base ai dati del nostro monitoraggio, - fa presente il Garante regionale, Giancarlo Giulianelli - i casi di positività sono in calo, il numero maggiore a Villa Fastiggi di Pesaro, e oltre il 90% dei detenuti ha completato, o si accinge a farlo, l'intero ciclo vaccinale. Pochi quelli che l'hanno rifiutato. Tutti gli istituti hanno attivato i protocolli richiesti dalla normativa vigente".

Al momento risultano 21 positivi: 12 a Villa Fastiggi (nessuno nel reparto femminile), sei a Montacuto e tre a Marino del Tronto di Ascoli Piceno, tutti asintomatici. Nessun caso a Fermo, Barcaglione e Fossombrone.

"E' ovvio - precisa Giulianelli - che la guardia va tenuta sempre alta, ma i segnali della normalizzazione sono evidenti.

La nostra speranza è di riprendere quanto prima le visite in presenza per avere un quadro ancor più definito della situazione non solo per quanto riguarda la diffusione del Covid".

Il riferimento del Garante è rivolto all'area sanitaria nel suo complesso, anche alla luce delle criticità più volte segnalate negli ultimi mesi. "Criticità e problemi - aggiunge - che non mancheremo di sottoporre all'attenzione dell'Osservatorio regionale sulla sanità penitenziaria, già convocato per il prossimo 23 febbraio ed al quale questa Autorità di garanzia è stata chiamata a partecipare, per la prima volta, dietro nostra esplicita richiesta". (ANSA).