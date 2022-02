Covid: Marche, 2.204 casi in 24h, incidenza cala a 1.089

(ANSA) - ANCONA, 16 FEB - Scende verso quota mille l'incidenza di contagi ogni 100mila abitanti nelle Marche: nell'ultima giornata sono stati rilevati 2.204 positivi e l'incidenza è passata da 1.143,66, di ieri, all'attuale 1.089,65. Emerge dai dati comunicati dall'Osservatorio epidemiologico regionale. La provincia con più casi in un giorno è Ancona (676), seguita da Macerata (514), Pesaro Urbino (354), Ascoli Piceno (309) e Fermo (254); 97 i casi provenienti da fuori regione.

Sono 402 le persone con sintomi; i casi comprendono 641 contatti stretti di positivi, 524 contatti domestici, 51 in ambiente scolastico/formativo, cinque in ambiente di vita/socialità, tre in ambiente lavorativo, un caso ciascuno in setting assistenziale e sanitario; su 554 contagi in corso un approfondimento epidemiologico.

Tra le fasce d'età è ancora quella tra i 25 e i 44 anni più 'colpita' con 618 casi di positività; a seguire persone di età 45-59 anni (452) e 6-10 anni (213). In totale eseguiti 7.659 tamponi (5.538 nel percorso diagnostico, con il 39,8% di positivi, e 2.121 nel percorso guariti). Sono 1.171 i contagi registrati tra i test antigenici (valore compreso nel totale dei positivi). (ANSA).