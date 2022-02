Abbracci veri e musica dal vivo, Summer Jamboree ritorna live

"Abbracci veri, balli condivisi, grande musica e sorrisi" è lo slogan scelto per l'edizione 2022 (la XXII) del Summer Jamboree, festival della Musica e Cultura Usa degli anni '40 e '50, che torna completamente live dal 30 luglio al 7 agosto a Senigallia (Ancona): artisti internazionali e grandi concerti ad ingresso gratuito, balli swing e rock'n'roll, burlesque show, tatuaggi tradizionali in stile vintage, dance camp e dance show con i migliori ballerini della scena mondiale, il Rockin' Village Vintage Market e l'Hawaiian Party in riva al mare (3 agosto), oltre ad una sfilata da auto d'epoca.

Dopo un anno saltato a causa della pandemia, il 2020, e uno all'insegna delle limitazioni, torna la "Hottest rockin' holiday on Earth", una kermesse che attira un pubblico di appassionati e cultori di musica e cultura vintage da tutto il mondo, un 'popolo' che partecipa con abiti (spesso acquistati in loco al Rockin' Village Market) e acconciature in stile: t-shirt e accessori ispirati agli anni '40 e '50, scarpe, cappelli, camicie, hawaiane, costumi da bagno, occhiali, ma anche strumenti musicali, vinili e oggettistica, poster e cartoline vintage, targhe, gadget e cimeli. Il festival si aprirà in anticipo il 30 giugno, con la prestigiosa mostra fotografica "Icons" di Elliot Erwitt, allestita nelle sale al primo piano di Palazzetto Baviera fino al 16 settembre. La mostra a cura di Biba Giacchetti è organizzata dal Summer Jamboree in collaborazione con SudEst57. Oltre settanta gli scatti in esposizione, tra i più celebri di Elliott Erwitt, che raccontano uno spaccato della storia e del costume del Novecento visto attraverso lo sguardo tipicamente ironico di quello che è considerato uno dei più grandi maestri della fotografia mondiale di tutti i tempi. Una delle sue delle foto più iconiche intitolata "California kiss" è stata scelta per presentare la XXII edizione del Summer Jamboree. (ANSA).