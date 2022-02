Comuni: sindaco Fano responsabile Area Comuni europei Ali

Massimo Seri, sindaco di Fano, è stato nominato responsabile Area Comuni Europei di Ali-Autonomie Locali Italiane dal presidente Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Tale "prestigioso ruolo, presuppone la partecipazione di Seri come componente effettivo dell'esecutivo nazionale dell'associazione".

"Ringrazio Ali per questo importante incarico - commenta Seri - mi metterò a disposizione, offrendo le competenze che ho maturato al servizio delle tanti amministratrici e dei tanti amministratori. I Comuni devono essere sempre più motore di sviluppo per una declinazione di azioni che partono dall'Unione Europea fino ad arrivare ai territori. Serve una visione che crei relazioni e sinergie, capaci di abbattere i confini e di unire le energie. Abbiamo bisogno di trovare nuove stimoli, - conclude - declinando buone pratiche che rispondano a temi come la sostenibilità ambientale e la difesa dei diritti sociali.

Sono entusiasta di iniziare questo percorso con Ali". (ANSA).