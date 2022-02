Bollette: luci spente sui monumenti di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 10 FEB - Il Comune di Ancona ha spento questa sera per 30 minuti le luci su alcuni dei più significativi monumenti ed edifici pubblici della città, aderendo all'iniziativa dell'Anci per l'ambito dell'iniziativa dell'Anci contri i rincari delle bollette. Al buio la facciata del Teatro delle Muse, il Monumento ai Caduti, la facciata di Palazzo del Popolo, sede del Comune, e la statua di Cavour che domina l'omonima piazza. "Il carobollette mette in grave difficoltà famiglie e attività economiche - ha scritto la sindaca Valeria Mancinelli su facebook -. Anche i Comuni non riescono più a sostenere i costi dell'illuminazione pubblica, del riscaldamento delle scuole, degli impianti sportivi, dei luoghi di aggregazione. Chiediamo al Parlamento e al Governo di intervenire al più presto". Melle Marche hanno aderito anche altri Comuni, come Pearo, Fermo, San Severino Marche e Castelraimondo, spegnendo le luci su luoghi simbolo. (ANSA).