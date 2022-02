Covid: Marche; 9 deceduti in 24ore, anche un 102enne di Fano

Dopo i dieci decessi di ieri correlati al Covid-19, altri nove (tutti con patologie pregresse) registrati nell'ultimo bollettino della Regione Marche: il totale regionale di vittime da inizio pandemia si porta a 3.482. Sono deceduti, nel Maceratese, un 60enne di Porto Recanati e una 94enne di Tolentino; in provincia di Pesaro Urbino una 68enne e un 102enne di Fano e un 89enne di Pesaro; nell'Ascolano, un 62enne di Castel di Lama; in provincia di Ancona una 81enne di Monte San Vito e una 88enne di Montemarciano; infine un 81enne di Martinsicuro (Teramo).

Nell'ultima giornata 3.152 positivi (incidenza su 100mila abitanti in calo a 1.513,58). I ricoveri sono calati di 11 unità, a 366. Dei degenti ce ne sono 50 in Terapia intensiva (-2), 64 in Semintensiva (-3) e 252 in reparti non intensivi (-6); 32 le persone dimesse in un giorno. Gli ospiti di strutture territoriali sono 243 e quelle in osservazione nei pronto soccorso 53. In aumento i positivi (isolati più ricoverati) a 24.107 (+556) mentre i casi e contatti di isolamento domiciliare calano a 42.846 (-14.804). I guariti/dimessi salgono a 262.129 (+2.587). (ANSA).