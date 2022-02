Covid: Marche in arancione, stretta attività non vaccinati

(ANSA) - ANCONA, 07 FEB - Dopo il superamento anche della terza soglia prevista per il passaggio di 'fascia', quella dei ricoveri Covid in Area medica (ieri al 31,6% del totale dei posti mentre la saturazione delle Terapie intensive è al 21,01%), le Marche tornano da oggi in zona arancione. L'aggravio di restrizioni però, come prevedono le nuove norme, riguarda in particolare i non vaccinati: solo con il 'super Green pass' (vaccinazione o guarigione da Covid), infatti, si potranno usare i mezzi di trasporto pubblici (per over 12), alloggiare in alberghi/strutture ricettive, andare al cinema, a teatro, a mostre e musei, allo stadio, a fiere e convegni, a cerimonie, andare in negozi di centri commerciali, accedere a palestre piscine e sport di squadra e contatto, frequentare bar e ristoranti.

Servirà il semplice Green pass per accedere a barbieri, parrucchieri, centri estetici, uffici pubblici, poste, banche e partecipare a prove in presenza di concorsi pubblici. Inoltre senza Green pass sarà possibile spostarsi in altri Comuni o Regioni ma solo per "comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute"; si potrà accedere a alimentari, negozi non nei centri commerciali, distributori di carburante, ottici; andare in strutture sanitarie, sociosanitarie, studi medici, praticare attività sportiva o motoria all'aperto, sottoporsi ad attività di riabilitazione o terapeutica. (ANSA).