Covid: Marche, 377 ricoveri (-2), dieci decessi

Sono scesi a 377 (-2 su ieri) i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, dove si sono registrati 10 nuovi decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti in terapia intensiva sono 52 (-2), quelli in semi intensiva 67 (-3), quelli in reparti non intensivi 258 (+3), i dimessi sono 18, secondo il bollettino di aggiornamento della Regione Marche.

I dieci nuovi decessi portano il totale a 3.473: sono morti 9 uomini e una donna, di età compresa tra 75 e 90 anni, tutti con patologie pregresse. Ci sono inoltre 55 persone in osservazione nei pronto soccorso (non ricomprese tra i ricoverati) e 245 ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant'Elpidio a Mare, Corinaldo, Ripatransone.

I positivi alla data di oggi (ricoverati più isolamento) sono 23.551 (-194), le persone in quarantena (positivi in isolamento e contatti con casi positivi) 57.650 (+6.111), di cui 6.311 con sintomi. I dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 259.542 (+1.206), (ANSA).