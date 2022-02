Questore Macerata visita Nazionale fioretto

(ANSA) - SARNANO, 04 FEB - Il Questore di Macerata Vincenzo Trombadore è andato oggi in visita a Sarnano dove è in corso il raduno congiunto delle Nazionali azzurre Olimpica e Paralimpica, cominciato domenica scorsa e che si prolungherà fino a sabato in vista dei prossimi impegni internazionali. Il questore, ricevuto dal sindaco Luca Piergentili e dallo staff tecnico della Nazionale, si è intrattenuto con i fiorettisti e fiorettiste delle due specialità ed in particolare con gli atleti del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato tra i quali le fiorettiste Alice Volpi, Erica Cipressa e Martina Favaretto, reduci dal campionato mondiale a Saint Maur (Francia), dove hanno ottenuto vittorie sia nella competizione a squadre sia in quella individuale dove in finale ha prevalso l'olimpionica Alice Volpi. Agli atleti delle Fiamme Oro della Polizia che insieme agli altri si stanno allenando sulle pedane del palasport di Sarnano, il questore ha portato i saluti del Presidente delle Fiamme Oro della Polizia Dirigente Superiore della Polizia di Stato Francesco Montini. Tra gli atleti, Giorgio Avola (Fiamme Gialle) originario di Modica (Ragusa), come Trombadore. Grande assente a Sarnano la campionessa paralimpica, mondiale ed europea in carica di fioretto individuale Beatrice 'Bebe' Vio, ferma per un infortunio che però dovrebbe essere recuperato in tempo per i prossimi campionati. (ANSA).