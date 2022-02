Tre aziende marchigiane 'eroi green' per Alessandro Gassmann

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - Tre aziende marchigiane citate nel nuovo libro di Alessandro Gassmann 'Io e i #GreenHeroes', volume che raccoglie esempi virtuosi di realtà italiane impegnate concretamente nell'ecosostenibilità. Si tratta dell'azienda biologica Girolomoni, cooperativa bio fondata a Isola del Piano (Pesaro Urbino) da Gino Girolomoni, Loccioni di Angeli di Rosora (Ancona) che studia e progetta alta tecnologia per la misura e il controllo per il miglioramento della qualità, dell'efficienza e della sostenibilità di prodotti, processi ed edifici e la Diasen di Sassoferrato (Ancona) attiva nella chimica green per l'edilizia con la produzione di materiali a basso impatto ambientale e ad alto contenuto tecnologico. "Da sempre la sostenibilità è il nostro segno distintivo: la nostra filiera chiusa - dichiara Giovanni Battista Girolomoni, presidente della Cooperativa - è studiata in maniera tale da garantire un prodotto biologico dalla semina alla lavorazione, dal packaging al rispetto e alla valorizzazione della cultura contadina". "È bello essere apprezzati per il modo originale in cui trattiamo il sughero e lo rendiamo protagonista di un concetto moderno e sostenibile di comfort termico e acustico", il commento della Diasen, Diego Mingarelli. (ANSA).