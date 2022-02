Trapianti: prelievo multiorgano a Ancona, sei vite salvate

(ANSA) - ANCONA, 03 FEB - Sei vite salvate grazie ad una donazione multiorgano eseguita nella giornata di ieri all'ospedale regionale di Torrette di Ancona da un donatore 58enne di Ascoli Piceno, deceduto in seguito ad una emorragia cerebrale. Ne dà notizia Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche. Cuore, polmoni, fegato, reni e pancreas sono stati trapiantati a tempo di record a sei persone in lista d'attesa. Tre dei trapianti d'organo (reni e fegato) sono stati eseguiti ad Ancona, all'ospedale regionale di Torretta, mentre cuore e polmoni sono stati prelevati e trapiantati da equipe chirurgiche provenienti da fuori regione, atterrate all'aeroporto Raffaello Sanzio, mentre le isole pancreatiche sono state prelevate ad Ancona e trapiantante fuori regione.

"Un prelievo molto impegnativo per il numero di organi prelevati, reso possibile grazie alla generosità della famiglia del donatore che non ha esitato neanche un momento a dare il proprio consenso - spiega la dottoressa De Pace - . E' stata una maratona per le equipe chirurgiche e mediche, alle quali va un plauso, così come al personale del blocco operatorio. Tutto è andato per il meglio e i riceventi stanno tutti bene". (ANSA).