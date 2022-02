Export: Marche, in 9 mesi +19,4% per i distretti industriali

Export in crescita del 19,4% per i nove distretti industriali delle Marche nei primi nove mesi del 2021; quattro distretti hanno recuperato anche i livelli del 2019. Brillanti performance per Cucine di Pesaro (+18,7%), Cappe ed elettrodomestici di Fabriano (+34,6%), Macchine per il legno di Pesaro (+34,1%), Strumenti musicali di Castelfidardo (+23,7%). In ripresa anche il Cartario di Fabriano (+6,1%) e il comparto Moda (+11,2%). Buona crescita anche per la Jeans Valley del Montefeltro (+20,3%) e la Pelletteria di Tolentino (+9,2%).

Per le Calzature di Fermo (+11,5%) buone notizie anche dagli investimenti di Tod's e Fendi. Tutto questo emerge dal "Monitor dei distretti industriali marchigiani" realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.

"Nei primi nove mesi del 2021 - commenta Cristina Balbo, direttrice regionale Emilia-Romagna e Marche di Intesa Sanpaolo - i distretti regionali hanno esportato per un valore assoluto di quasi tre miliardi di euro, con trend che lasciano intravedere le potenzialità per poter tornare ai livelli del 2019. Nell'ambito di una crescita generale dei flussi, con alcuni distretti particolarmente brillanti, - conclude - segnali positivi arrivano anche dal distretto della Moda, che notoriamente avrà bisogno di più tempo per riprendersi dagli effetti della crisi". (ANSA).