Capitale Cultura 2024:sindaco Ascoli, è grandissima vittoria

(ANSA) - ASCLI PICENO, 31 GEN - "Siamo in finale! Ascoli Piceno è stata inserita dal Mic nella short list delle dieci città che si contenderanno il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024! Per il nostro territorio, per A&P24, è già una grandissima vittoria!". Parole piene di entusiasmo quelle del sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti nell'annunciare il risultato della candidatura della città che negli ultimi mesi ha fortemente impegnato lui, il Comune e l'intero territorio provinciale. "Il dossier è stato molto apprezzato dalla commissione, che ha riconosciuto l'egregio lavoro svolto con passione e dedizione dal nostro team. E allora - aggiunge Fioravanti - il percorso prosegue, così come fatto finora: coinvolgendo tutti i Comuni della provincia, ma anche enti, stakeholders, associazioni e tutti i cittadini del Piceno.

Perché la Cultura deve rappresentare il vero motore di rinascita del nostro territorio". Il sindaco di Ascoli ringrazia "il team di progetto, il comitato Ascoli 2024 e tutti coloro che sono al nostro fianco in questa sfida così ambiziosa. E un in bocca al lupo a tutte le finaliste. Il nostro percorso prosegue.

Perché…'"La Cultura muove le montagne'". (ANSA).