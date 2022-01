Capitale Cultura 2024: presidente Cciaa, Marche raddoppiano

(ANSA) - ANCONA, 31 GEN - "Mi congratulo con Ascoli Piceno e Pesaro per essere entrate nel ristretto numero delle 10 città candidate a essere Capitale italiana della Cultura 2024. È uno straordinario successo perché oggi hanno già vinto tutte le Marche, capaci di offrire contenuti di qualità, innovativi e molto integrati tra loro". Così in una nota il presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini. "Sono certo che il passaggio successivo, che porterà la commissione a scegliere la vincitrice - aggiunge -, servirà a dare più forza ai progetti, i cui nomi sono estremamente affascinanti e di grande richiamo: 'La cultura muove le montagne' per Ascoli Piceno e 'La natura della cultura' per Pesaro. Il mio augurio alle due città capoluogo è di arrivare in fondo perché sarebbe la vittoria di un'intera regione". (ANSA).