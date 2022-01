Covid: test gratuiti per bimbi scuole primarie

(ANSA) - ANCONA, 28 GEN - Da domani i tamponi per i bambini delle scuole primarie saranno gratuiti in tutte le farmacie. Si estende così alla fascia di età 6-11 anni la gratuita che il decreto legge 1/2022 garantiva solo agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. "Avevamo assunto questo impegno e il Governo ha eliminato questa lacuna - ha detto l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini -. Gli uffici dell'Asur stanno per emanare l'atto applicativo dell'articolo del 30 del nuovo decreto legge 4/2022". La procedura è la stessa adottata per gli studenti di scuole medie e superiori: il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, compila una ricetta dematerializzata di tipo farmaceutico. A seguito di registrazione della ricetta elettronica, rilascia al genitore o invia via mail il promemoria da esibire presso le farmacie convenzionate o le strutture sanitarie aderenti ai Protocolli d'Intesa. Per garantire la copertura della spesa a livello nazionale sono stati stanziati ulteriori 19,2 milioni di euro.

Sono quasi 78.500 gli studenti che potranno beneficiare di questo provvedimento nelle Marche. (ANSA).