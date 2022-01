Covid: 30 posti letto all'ospedale di San Severino Marche

(ANSA) - SAN SEVERINO MARCHE, 28 GEN - "Faremo la nostra parte, perché così è giusto che sia, per quanto riguarda l'emergenza Covid, ma l'ospedale civile 'Bartolomeo Eustachio' continuerà ad assicurare le normali prestazioni nelle sue specialistiche, che sono l'oculistica e l'oncologia, e nei suoi reparti normali, ma sempre di vitale importanza, come la week surgery oltre che nelle altre strutture, come nel caso del Punto di primo intervento. Il nostro nosocomio, in questa come in altre emergenze ma anche e soprattutto nella quotidianità, continua a dimostrare di avere un ruolo strategico per tutta l'Area Vasta 3 dell'Asur Marche e per l'intera sanità regionale". Così il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, sull'attivazione di una trentina di posti letto, al terzo piano dove è ospitata ora la lungodegenza, destinati a pazienti a bassa e bassissima intensità di cura da Covid-19. (ANSA).