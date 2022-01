Sanremo: azienda di San Benedetto per vigilanza e Green pass

Ci sarà anche la Fi.Fa Security Network, di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sul red carpet del Festival di Sanremo. La società, leader nel settore della sicurezza integrata anche per grandi eventi, sarà impegnata per il terzo anno consecutivo. Quest'anno si occuperà delle attività necessarie al mantenimento delle condizioni generali di sicurezza: dalla verifica degli accessi, alla protezione di presentatori, cantanti e ospiti presenti alla 72/a edizione della kermesse, compresa la verifica del Green pass, per garantire il rispetto delle normative anti Covid. "Tornare sul red carpet del Festival della canzone italiana è per noi motivo di orgoglio, soprattutto in un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo - fa sapere Fabio D'Angelo, fondatore della società insieme al fratello Filiberto -. Circa 80 addetti saranno impegnati nel controllo degli accessi all'Ariston e degli altri luoghi sensibili e, conseguentemente, nella protezione di presentatori, cantanti, ospiti nonché di tutto il pubblico presente alla manifestazione". Quanto ai controlli sul certificato verde si tratta di "un'opportunità che certifica la crescita della nostra realtà e riconosce la professionalità e l'esperienza della squadra, capace di assicurare servizi di assoluta qualità in tutto il territorio nazionale. Già in questi giorni, alcuni nostri collaboratori stanno lavorando sul posto, in stretto coordinamento con la RAI e le altre forze dell'ordine per concordare le misure necessarie a garantire uno svolgimento scorrevole e sicuro delle attività". (ANSA).