Vaccini: Fermo, open day in Farmacia comunale il 30 gennaio

Domenica 30 gennaio nuovo Open Day vaccinale anti-Covid nella Farmacia Comunale di Fermo dalle ore 8.30 alle ore 13, sempre senza prenotazione. La struttura di via Medaglie d'Oro è un punto di riferimento importante per Fermo nella vaccinazione. Numeri importanti anche per l'open day vaccinale di domenica 23 gennaio, in una mattinata 100 vaccini.

Da inizio anno la Farmacia Comunale, guidata dal direttore Luciano Diomedi, 1.500 vaccini eseguiti, quasi il triplo rispetto a dicembre (550); in media si eseguono 60 vaccini al giorno.

"L'attività della Farmacia comunale - sottolinea il Sindaco Paolo Calcinaro - è per la nostra città e per il territorio veramente straordinaria, cioè fuori dall'ordinario, si sta facendo un grande lavoro su più fronti con la migliore predisposizione possibile verso il cittadino, con numeri che parlano da soli, per cui ringrazio ancora il Presidente Andrea De Santis, il direttore Luciano Diomedi e tutto il Personale".

Quella di Fermo è una fra le prime farmacie marchigiane ad aderire alle vaccinazioni da eseguire al suo interno, già giugno 2021.

"Somministrazioni che fanno seguito all'accordo fra Regione, Federfarma e Assofarm Marche per le vaccinazioni anche nelle farmacie - ricorda Diomedi - e che grazie alla Regione ha visto in poco tempo aumentare le dosi a nostra disposizione, proprio per andare incontro alle richieste che arrivano e che riusciamo a soddisfare". (ANSA).