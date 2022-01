Trapianti: record Marche fegato e reni nel 2021, sono 90

Record di trapianti di fegato e reni nelle Marche: nel 2021 ne sono stati eseguiti complessivamente 90 (+6 rispetto al 2020) ma anche in aumento rispetto al periodo pre-pandemia (+8 rispetto al 2019). Lo si apprende dalla dott.ssa Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche. Nel 2020 i trapianti di rene e fegato furono complessivamente 84 (51 di fegato e 31 di reni, otre a 1 combinato fegato-reni e a 1 da vivente), nel 2019 ne furono eseguiti 82 (39 di fegato, 41 di rene, più 2 reni da vivente), 88 nel 2018 (45 di fegato, 41 di reni, più 1 combinato reni-fegato e 1 da vivente) e 83 nel 2017 (43 di fegato e 40 di reni). Nel 2021 nelle Marche eseguiti 49 trapianti di rene, più uno da vivente, un trapianto combinato rene-fegato, oltre a 39 trapianti di fegato.

"Siamo molto soddisfatti di questo risultato, il 2021 vede un record di trapianti di rene, mentre nel 2020 fu record per i trapianti di fegato - spiega De Pace -. Questo dimostra che il lavoro è andato avanti incessantemente nonostante la pandemia che ha messo sotto pressione le rianimazioni, sature di pazienti Covid. È un grande segno di speranza".

Quaranta degli organi donati nelle Marche (21 fegati e 19 reni) sono stati trapiantati ad Ancona, 56 fuori regione (tra fegato, reni, cuore, polmoni e pancreas), due multi tessuto sono andati a Treviso e 49 cornee a Fabriano, presso la Banca degli occhi. Per le donazioni di organi, si registra una leggera flessione sulle segnalazioni rispetto alla fase pre-pandemica: nel 2021 nelle Marche su 63 donatori segnalati e 42 procurati sono stati 41 i donatori i cui organi sono stati giudicati idonei al trapianto, cinque in meno del 2019; un dato che "seppure in flessione rispetto al periodo pre-pandemico - osserva De Pace - mostra una risalita nel 2021 (41; ndr) rispetto al 2020 quando erano state 39. Anche questo piccolo aumento è un segno importante". Le opposizioni nel 2021 segnano un calo, dalle 23 del 2017 alle 16 del 2021 (nel 2020 erano state 15, nel 2019 erano 20 e nel 2018 furono 23), "dimostrazione della grande generosità delle famiglie" conclude la responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche. (ANSA).