Vaccini:100mila somministrazioni a hub Torrette di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 18 GEN - Tagliato il traguardo delle 100mila somministrazioni di vaccino anti-Covid al centro Vaccinale del polo di Torrette degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ad annunciarlo Michele Caporossi, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera. Partito come centro vaccinale dedicato all'azienda (5mila vaccinazioni) e per i pazienti fragili (circa 10mila somministrazioni), ha successivamente ampliato la platea, aprendolo ai residenti di Ancona e comprensorio e trasformandosi via via in un punto di riferimento vaccinale. "Un traguardo importante, ma intermedio, perché stiamo correndo ancora in questa battaglia contro la pandemia che vogliamo vincere; grazie proprio alla vaccinazione", chiosa Caporossi. Rinforza il concetto Alfio Ulissi, Responsabile Clinico del Centro. "Siamo grati al personale impegnato nel gruppo-vaccinazioni e alla singola professionalità, grazie alla quale si stanno raggiungendo obiettivi numerici che siamo impegnati, con entusiasmo crescente, a ritoccare al rialzo di continuo". In ultimo da evidenziare l'opera svolta dal personale del Centro nelle vaccinazioni ai minori grazie a "empatia e professionalità nell'accompagnare con leggerezza in questo momento particolare un bambino". (ANSA).