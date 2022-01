Incidenti stradali: un morto nel Pesarese

(ANSA) - PESARO, 16 GEN - Un 37enne è morto stamane all'alba all'altezza della rotatoria per Montelabbate (Pesaro Urbino), lungo strada delle Regioni. Guidava a forte velocità una Lancia Y in direzione monti-mare. Arrivato alla rotatoria, non è riuscito ad imboccarla, andando a schiantarsi contro il guard rail. L'urto ha provocato a Christian Fiocca, questo il nome della vittima, un trauma cranico che non gli ha lasciato scampo.

Inutili i tentativi di rianimarlo da parte del 118. E' morto di lì a poco. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco. (ANSA).