Covid: 338 ricoveri (+10) nelle Marche, 6 decessi

(ANSA) - ANCONA, 16 GEN - Sono saliti a 338 i ricoveri per covid negli ospedali delle Marche, +10 rispetto a ieri. Un amento legato tutto ai pazienti in reparti non intensivi (211: +13), mentre diminuiscono quelli in terapia intensiva (62; -3) e quelli in semi intensiva restano invariati a 65. I dimessi sono 18, l'occupazione delle terapie intensive è 24,2%, quella dei posti letto in area medica (occupati 276) è 27,3%. I dati della Regione indicano che ci sono stati sei decessi, tra i quali due donne una di 47 anni anni di Carassai, e una di 51 di Sassoferrato. Le altre tre vittime sono tre donne e un uomo di età compresa tra 73 e 93 anni. Il totale sale così a 3.316 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Ci sono inoltre 47 persone in osservazione nei pronto soccorso, tecnicamente non ricomprese tra i ricoverati, e 189 ospiti nelle strutture territoriali di Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Sant'Elpidio a Mare, Corinaldo. I positivi alla data di oggi sono 17.393, di cui 17.055 in isolamento domiciliare (gli altri sono ricoverati). Le persone in quarantena tra positivi in isolamento, gente in attesa dell'esito del tampone e contatti di casi positivi, sono 55.790, di cui 6.030 con sintomi, 256 operatori sanitari. Il dimessi/guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 161.618. (ANSA).