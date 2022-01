Covid: Marche, 310 ricoveri (+6), 8 decessi, anche 17enne

(ANSA) - ANCONA, 11 GEN - Salgono a 310 i ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, 6 più di ieri. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 57, e semi intensiva, 55, crescono solo quelli in reparti non intensivi, che arrivano a 198, +6 appunto. Al netto di 17 dimessi, l'occupazione delle terapie intensive resta invariata a 22,6% e quella in area medica ((253 totali,+6) è al 25,2%. Otto i decessi registrati nel bollettino della Regione Marche: tra loro un 17enne affetto da altre patologie, di Montecassiano, morto all'ospedale di Ancona. Anche le altre vittime avevano a che fare con altre malattie: si tratta di 4 donne e 3 uomini dai 73 ai 91 anni, che fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 3.299. Sono 61 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 158 gli ospiti di strutture territoriali a Campofilone, Galantara, Macerata Feltria, Ripatransone. I positivi alla data di oggi sono 10.779 (-109), di cui 10.469 in isolamento domiciliare. Le persone in quarantena sono 28.872, di cui 7.478 con sintomi. I dimessi/guariti sono invece 148.955 (ANSA).