Vaccini: in un'ora 1.089 prenotazioni booster 12-15 anni

(ANSA) - ANCONA, 10 GEN - Aperte alle 10 di oggi, sono schizzate a 1.089 in un'ora le prenotazioni per la dose booster per i ragazzi nella fascia di età 12-15 anni. Lo si apprende da fonti della Regione Marche. La somministrazione partirà da domani, martedì 11 gennaio. Su una platea totale di 54.928 soggetti, da oggi sono 13.431 i ragazzi che hanno effettuato la seconda dose da più di 4 mesi e potranno quindi accedere subito alla dose booster, mentre, entro gennaio, matureranno il requisito in 17.231.Per tutti è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per le prime due dosi, a distanza di almeno 4 mesi dalla seconda. (ANSA).