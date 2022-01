Scuola: migliaia di bimbi a campagna tamponi nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 06 GEN - Migliaia di scolari delle scuole elementari e medie hanno aderito oggi alla campagna di screening con tamponi antigenici rapidi di ultima generazione lanciata da Regione Marche e Asur per il rientro a scuola in sicurezza. La campagna è dedicata ai bambini con sintomi del covid o che avevano avuto contatti con positivi, potenziali o conclamati.

Alle 17 erano stati sottoposti a test 3.511 ragazzini: 297 sono risultati positivi, il 9%. La campagna è ancora in corso in 16 hub allestiti sul territorio regionale, in alcune località si svolgerà domani. Ad Ancona il punto tamponi è stato organizzato al PalaRossini, ex hub vaccinale, per l'intera giornata: c'è stata un'affluenza costante, senza code particolari. I bambini risultati positivi al test antigenico rapido sono già stati convocati domani al Pala Indoor per il tampone molecolare di conferma. L'iniziativa è stata apprezzata dalle famiglie, anche se qualcuno avrebbe preferito che venisse estesa anche agli studenti delle superiori o ai piccini della scuola dell'infanzia. (ANSA).