Scuola: tamponi per bimbi elementari e medie a Caldarola

(ANSA) - CALDAROLA, 06 GEN - La Befana a Caldarola (Macerata), piccolo Comune nel cratere sismico maceratese, è arrivata con caramelle, cioccolatini e tamponi per consentire a tutti i bambini delle scuole primarie e secondaria di rientrare in classe in piena sicurezza. Ad effettuare i tamponi lo stesso sindaco, Luca Maria Giuseppetti,con l a figlia Alice, entrambi farmacisti. Una mattinata tranquilla dove i bambini e le loro famiglie hanno risposto con ordine e serenità alla chiamata dell'Amministrazione Comunale. "Dai più piccoli dobbiamo imparare tanto - ha detto Giuseppetti -, si sono sottoposti a tampone in modo ordinato e per nulla impauriti, consapevoli che in questo modo possono tornare a scuola, tra gli amici, in piena sicurezza, la Dad è un'eventualità che dobbiamo scongiurare in tutti i modi perché è sì importante la loro salute fisica ma lo è altrettanto quella psicologia. Quindi, in attesa di decisioni differenti dalla Regione o dal Governo centrale in merito al ritorno tra i banchi del 7 gennaio, insieme ai miei amministratori ci siamo sentiti più tranquilli ad agire in questo modo in autonomia. I tamponi sono stati acquistati direttamente dal Comune, ma saranno rimborsati dai fondi che la Regione Marche ha appositamente stanziato". Alla fine dello screening sono stati effettuati circa 135 tamponi, di cui 2 risultati positivi. (ANSA).