Autoarticolato si adagia su fianco e perde carico di ghiaia

Perde il carico di ghiaia mentre sta percorrendo la rotatoria all'ingresso di Fabriano Est (Ancona). Intervengono i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Molti i disagi alla circolazione.

Nessuna grave conseguenza, invece, per l'autotrasportatore che è stato portato all'ospedale Engles Profili per accertamenti. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento, con i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ovviamente, la circolazione ha risentito di queste necessarie operazioni, con rallentamenti e disagi.

(ANSA).