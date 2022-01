Scuola: Marche, 6 gennaio tamponi gratis elementari e medie

(ANSA) - ANCONA, 03 GEN - Rientro a scuola in sicurezza nelle Marche per le scuole elementari medie: la Regione ha organizzato una giornata di tamponi gratuiti il 6 gennaio, predisponendo dei punti ad hoc. L'iniziativa è indirizzata ai ragazzi che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo, che potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening. "Abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening gratuito per i giovani studenti per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le Festività" ha spiegato il presidente della Regione Francesco Acquaroli, ringraziando "tutti coloro che si sono adoperati per offrire agli alunni e alla popolazione marchigiana questa pportunità e tutto il personale sanitario da quasi due anni in prima linea nella lotta alla pandemia". "Verranno utilizzati tamponi antigenici di ultima generazione che hanno la stessa affidabilità dei molecolari" ha annunciato l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. "Attraverso lo screening nelle scuole - ha aggiunto l'assessore all'Istruzione, Giorgia Latini -, l'installazione degli impianti di ventilazione meccanica controllata e, a breve, dei sanificatori dell'aria nelle aule, possiamo monitorare e contrastare la diffusione del virus ed evitare la didattica a distanza che ha già dimostrato i propri limiti per l'apprendimento e la crescita dei ragazzi. Lo screening è uno strumento che si aggiunge ai test nelle scuole sentinella e agli investimenti che abbiamo messo in campo per l'installazione di impianti di ventilazione e di sanificatori: 12 milioni di euro che hanno già raggiunto 1.500 aule e 24mila studenti ma che certamente riguarderanno ancora molti altri istituti". (ANSA).