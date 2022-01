Scuola: Acquaroli, nessuna ordinanza per Dad fino 31 gennaio

"Da questa mattina sta circolando lo screenshot di un articolo nel quale si riporta l'annuncio di una ordinanza regionale per la Dad fino al 31 gennaio. L'articolo in questione è dello scorso anno, pubblicato il 4 gennaio 2021. Non è prevista la sottoscrizione di alcuna ordinanza". Lo precisa il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli in un post su facebook (ANSA).