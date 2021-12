Comuni: Pesaro: Ricci, combattimento e rigenerazione

(ANSA) - PESARO, 30 DIC - Il 2021 come anno di combattimento e il 2022 come anno di rigenerazione. E' il concetto espresso dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci nella conferenza stampa di fine anno per tracciare un bilancio dei 12 mesi passati e guardare al futuro. "Un 2021 di battaglia per la nostra città e per tutto il Paese" ha esordito il sindaco, affiancato dalla nuova giunta comunale che si è insediata ufficialmente questa mattina. "Una lotta contro la pandemia - continua - che ha visto l'Amministrazione comunale in prima linea. In questi mesi abbiamo riorganizzato la nostra agenda, mettendo al centro il sostegno alla popolazione". Sul fronte del combattimento, Ricci ha citato il progetto "Scuole Sicure" e la campagna di vaccinazione, l'emergenza sanitaria e situazione del Pronto Soccorso, ma anche la gestione virtuosa del bilancio e i grandi eventi, dal Natale al Rof, che hanno rimesso in moto l'economia della città, insieme all'Università. La rigenerazione è rappresentata dalla giunta 'rigenerata' con alcuni nuovi ingressi e la rimodulazione delle deleghe, la riflessione di metà mandato, i progetti per il nuovo ospedale, il Pnrr, le opere come i lavori di Società Autostrade a partire dall'Interquartieri (terza corsia e Muraglia), che verrà intitolata a Enrico Berlinguer nel centenario della nascita.

(ANSA).