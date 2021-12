Covid: annullate rappresentazioni Presepe Vivente Genga

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 24 DIC - Annullata la 37/a edizione del Presepe Vivente a Genga (Ancona), a seguito delle nuove misure adottate dal Governo. Ad annunciarlo gli organizzatori, che avevano stabilito in precedenza l'ingresso con prenotazione obbligatoria e Super Green pass. Ma con le nuove restrizioni varate dal Governo, l'associazione che si occupa del Presepe Vivente più grande al mondo per estensione, 30mila metri quadri in un percorso che si snoda lungo il costone roccioso che conduce fino al Santuario di Valadier, ha deciso di annullare le due date in calendario: 26 dicembre e 2 gennaio, dalle 14:30 alle 18:30. Quindi, per il secondo anno consecutivo, il Covid-19 priverà migliaia di visitatori di questo spettacolo unico nel suo genere. Medesimo destino per il Presepe Vivente di Precicchie, frazione di Fabriano, che non si svolgerà secondo le modalità tradizionali. In questo caso si sta pensando di condividere l'evento attraverso le piattaforme social nelle tradizionali date del 26 dicembre, primo e 6 gennaio prossimi. (ANSA).