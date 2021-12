Covid: addetto market picchiato da avventore 'no mask'

All'interno di "un supermercato Conad di Ancona un lavoratore malmenato" da un avventore per aver preteso il rispetto della regola del divieto di vendere alcolici a minori e di indossare la mascherina anti-Covid. Sul fatto, accaduto nei giorni scorsi, la Filcams Cgil di Ancona esprime solidarietà al dipendente che, come dimostrano i filmati delle telecamere dell'esercizio, è stato malmenato da un avventore. Quest'ultimo ha picchiato anche un altro cliente presente e che aveva preso le difese dell'addetto del supermercato. Era nata un'accesa discussione con intervento delle forze dell'ordine. E "non è la prima volta che, all'interno dell'esercizio commerciale, si verificano situazioni del genere", lamenta il sindacato.

"Sappiamo che ci sono criticità in quel punto vendita - spiega Sara Dominella, segreteria provinciale Filcams Cgil -, in particolare legate alla posizione del negozio. Dopo questo ennesimo episodio, attendiamo i risultati delle indagini delle forze dell'ordine cui va la massima fiducia. Nell'attesa, auspichiamo che la società prenda seri provvedimenti per garantire la salute e la sicurezza nel luogo di lavoro, anche collaborando con il rappresentante lavoratori per la sicurezza.

E' una questione importante sulla quale l'azienda deve intervenire al più presto". (ANSA).