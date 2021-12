Contratti: Marche, firmato contratto integrativo edili

Le Associazioni artigiane dell'edilizia (Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia) e i sindacati di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) hanno firmato il nuovo Contratto collettivo integrativo regionale per i lavoratori edili delle Marche. Lo fanno sapere i sindacati. "Atteso dal 2018, il contratto presenta una sostanziale dotazione economica con l'aumento di istituti contrattuali e prestazioni per i lavoratori e per imprese della cassa edile Cedam.

La crescita nazionale (Pnrr-Bonus-110%) "è ancora più vigorosa nelle Marche: nell'edilizia regionale si registrano infatti anche importanti segnali per la ricostruzione post sisma. L'aumento delle imprese (7%) delle ore lavorate (19%), degli operai (21%) delle masse salari (36%), oltre agli oltre 750 durc di congruità rilasciati dalla Cedam, sono la conferma che il settore artigiano e della piccola impresa è vitale e sta rispondendo bene alle sfide. Si pensi che nelle Marche sono 1.615 i cantieri per il solo 110% equivalente a 326.584.819 di euro investimenti messi a detrazione (dati 30/11)". (ANSA).