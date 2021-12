Terremoto: Legnini,proroga Superbonus apre scenario positivo

"La proroga generalizzata del Superbonus al 110% fino al 2025 nelle aree colpite dai terremoti apre uno scenario molto positivo per la ricostruzione del Centro Italia, una delle più vaste e complesse che il Paese si è trovato ad affrontare". A dirlo oggi è stato il commissario alla ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, commentando l'approvazione in Commissione bilancio del Senato dell'emendamento alla legge di bilancio, che stabilizza il Superbonus nelle aree sisma.

"La conferma degli incentivi fiscali del 110% sia per i condomini che per gli edifici uni e bifamiliari inagibili dopo il sisma, e per ben quattro anni, permette oggi ai cittadini di affrontare una ricostruzione rapida, sicura e rispettosa dell'ambiente delle abitazioni distrutte dal terremoto avendo certezza delle risorse disponibili, ed al Commissario di programmare al meglio il lavoro e le risorse necessarie", ha aggiunto Legnini.

"Nella stessa Legge di Bilancio per il 2022 - ha ricordato il commissario - è previsto anche l'ulteriore finanziamento della ricostruzione privata per 6 miliardi, l'esenzione ai fini Irpef ed Imu delle abitazioni inagibili a seguito del sisma, che continueranno a godere anche delle agevolazioni sulle utenze, e i termini per il mantenimento dei depositi di stoccaggio temporaneo delle macerie". (ANSA).