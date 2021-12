Tv: doc Rock'n'Roll is a State of the Soul su Rai 5

(ANSA) - ANCONA, 17 DIC - Stasera, venerdì 17 dicembre alle 21:15, andrà in onda in prima visione su Rai 5 e RaiPlay nel programma Art Night, il documentario Rock'n'Roll is a State of the Soul, co-prodotto dal Summer Jamboree, Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50, insieme a Senigallia Città della Fotografia, frutto della omonima mostra ideata e prodotta per il ventennale del Festival nel 2019. Il tema della puntata del 17 dicembre di Art Night - programma di Rai 5 condotto da Neri Marcorè che racconta l'arte come non ci si aspetta - è Muoversi! La mostra si è svolta nell'estate 2019 al Palazzetto Baviera per il ventennale del Festival; un racconto fotografico e multimediale della storia del Summer Jamboree, in 20 stanze espositive, tra foto d'autore, foto di costume e streetstyle retrò, Rock'n'Roll icons, ritratti a grandezza naturale, immersive room, allestimenti scenografici e la maxi installazione del Burlesque Show Hologram, messo in scena da Eve La Plume, un Wall of Wonder di dimensioni mai viste prima in Italia. Il Summer Jamboree non è solo un Festival, ma è uno stile di vita, un modo unico di vedere il mondo e, proprio per raccontare la filosofia che c'è dietro al progetto e partendo dalla mostra, è nata l'idea di produrre un documentario dedicato alla Fotografia connessa al mondo e alla cultura Rock'n'Roll. Il documentario contiene interviste ad alcuni dei fotografi che hanno partecipato all'esposizione - Guido Calamosca, Giuliano Guarnieri, Amedeo M. Turello, Graziano Panfili, Giovanni Cocco, Pippo Onorati - e la partecipazione di Claudio "Greg" Gregori, Jackson Sloan e Peter Ford, figlio della star di Hollywood Glenn Ford, che a soli dieci anni fece conoscere al padre Bill Haley & His Comets Rock Around the Clock, facendolo entrare nella colonna sonora di apertura del film Blackboard Jungle. La regia e il montaggio del documentario sono di Sergio Canneto e Alessandro Piccinini. Il Summer Jamboree si appresta dal 9 al 12 giugno 2022 ad approdare a Lugano in Svizzera, sulle rive del lago Ceresio, per il Summer Jamboree on the Lake, sarà possibile visitare la mostra Rock'n'Roll is a State of the Soul a Villa Ciani dal 2 al 19 giugno 2022. (ANSA).