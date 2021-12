Trasporti: Acquaroli, in Reti Ten-T risultato per Adriatico

(ANSA) - PESCARA, 16 DIC - "Credo che il risultato conseguito grazie all'impegno delle Regioni Marche, Abruzzo, Puglia e Molise che hanno istituito questo tavolo, sia indispensabile per il futuro della dorsale adriatica. Ringrazio il ministro e i presidenti per la lealtà e la comprensione reciproca rispetto alle esigenze di ogni singolo territorio. Credo che questo riconoscimento sia un punto di partenza importante che ci deve responsabilizzare nell'utilizzo delle risorse attuali". Lo ha detto questa mattina il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli intervenendo in collegamento alla conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, affiancato dal sottosegretario della Giunta abruzzese Umberto D'Annuntiis, per parlare del riconoscimento ottenuto dalla dorsale adriatica all'interno delle Reti Ten-T.

Alla conferenza stampa, da remoto, hanno partecipato anche il ministro alle Infrastrutture Enrico Giovannini e, oltre a Marsilio e Acquaroli, i presidenti della Regione Puglia Michele Emiliano e del Molise Donato Toma. Acquaroli ha concluso parlando dell'importanza di proiettare nel futuro la dorsale adriatica, aggiungendo "oggi possiamo rallegrarci per questo straordinario risultato". (ANSA).