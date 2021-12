Covid: nelle Marche +9 ricoveri, sei decessi

Continua l'aumento dei ricoverati per covid negli ospedali delle Marche, arrivati a 186 (+9 su ieri), nell'ultima giornata, quando si è registrato un boom di nuovi casi, 753, con incidenza a 263,88. I pazienti in terapia intensiva sono 35 (-1), quelli in semi intensiva 34 (+3), quelli in reparti non intensivi 117 (+9). I dati della Regione, al netto di 11 dimessi, indicano una saturazione delle terapie intensive del 14% e una dell'area medica (151 posti occupati), al 15,5%, superando così l'ultimo parametro (dopo l'incidenza su 100mila abitanti e l'occupazione di posti letto in terapia intensiva). Picco anche nei decessi: sei nelle 24 ore, che fanno schizzare il totale a 3.185. Sono morte 2 donne: una 83enne di Tolentino e una 89enne di Senigallia, e 4 uomini: un 87enne di San Severino Marche, un 76enne di Mondolfo, un 86enne di Fano, un 63enne di Terre Roveresche. Tutti avevano patologie pregresse. In aumento le persone nei pronto soccorso, 39, mentre gli ospiti di strutture territoriali sono 102. I positivi alla data di oggi sono 6.390 (+170), le persone in quarantena 13.761, i dimessi/guariti dall'inizio della pandemia salgono a 121.780.

(ANSA).