Pnrr: Legnini ringrazia Camera per risparmi a terremotati

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - "Esprimo gratitudine nei confronti della Camera dei deputati per la decisione di destinare, anche quest'anno, i risparmi della gestione corrente alla ricostruzione e alle popolazioni colpite dai terremoti del 2016-2017 in Centro Italia". A dirlo è il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, Giovanni Legnini, commentando la decisione unanime della Commissione bilancio di Montecitorio, che con un emendamento al decreto Pnrr, ha deciso oggi di destinare alle aree terremotate di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria le somme derivanti dai risparmi di gestione del 2020. "Sono altri 35 milioni di euro che potranno essere finalizzati ad interventi specifici per accelerare la ripartenza economica di questi territori, resa ancor più difficile, dopo i terremoti, dalla pandemia", ha aggiunto il commissario. (ANSA).