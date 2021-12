Caterpillar: Aguzzi,"lunedì sarò a presidio lavoratori Jesi"

(ANSA) - ANCONA, 11 DIC - "Alle 9 di lunedì intendo anche recarmi al presidio che i dipendenti hanno organizzato davanti allo stabilimento di Jesi della Caterpillar". Lo annuncia l'assessore regionale al Lavoro delle Marche Stefano Aguzzi che ha "intenzione di convocare la proprietà" e ha "già stabilito un contatto con i referenti. Da parte mia e della giunta regionale è massima l'attenzione nei confronti di questa nuova crisi aziendale che mette in forte difficoltà tante famiglie marchigiane che lavorano nella fabbrica di Jesi". L'assessore, non appena appresa la notizia della possibile chiusura dello stabilimento della Caterpillar di Jesi, che produce cilindri idraulici, "si è attivato immediatamente per seguire la vicenda che riguarda 260 lavoratori, di cui 60 circa interinali, che da ieri rischiano il licenziamento.

Aguzzi ha convocato i sindacati per lunedì mattina per un incontro che si svolgerà alla presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli. "Passata una crisi, purtroppo, siamo già di fronte ad un'altra situazione davvero grave e delicata - ricorda Aguzzi -. Abbiamo appreso la notizia totalmente inattesa della eventuale chiusura dello stabilimento come un fulmine a ciel sereno e siamo fortemente preoccupati: ho lavorato tanto, con gli uffici del mio assessorato, per risolvere la crisi Elica e all'indomani della risoluzione della vertenza, mi trovo aperto un altro fronte altrettanto critico.

Non si può perdere tempo e quindi ho già convocato i sindacati dei lavoratori per lunedì mattina alle 12 negli uffici della Regione a Palazzo Leopardi, con la presenza del Presidente della Regione Francesco Acquaroli, con il quale ho concordato le azioni da intraprendere". (ANSA).