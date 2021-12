Morto imprenditore dolciario Giampaolo Giampaoli di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - E' morto la scorsa notte l'imprenditore dolciario Giampolo Giampaoli di Ancona. Aveva 80 anni ed era malato da tempo. La sua azienda era famosa per panettoni, torroni e colombe pasquali, molti i prodotti dietetici, anche senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti. Era molto noto in città anche per il suo passato calcistico nelle file dell'Anconitana. Aveva svolto ruoli di rilevo nel mondo economico: era stato presidente di Confindustria Ancona e della Camera di Commercio, consigliere di amministrazione della Fondazione Cariverona. Lascia la moglie Teresa e il figlio Gabriele. (ANSA).