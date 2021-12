Caterpillar: Fiom Marche, chiuderà sito Jesi

(ANSA) - ANCONA, 10 DIC - Il sito di Jesi (Ancona) della Caterpillar, la multinazionale americana che produce cilindri per macchine movimentazione terra, chiuderà. Lo ha annunciato il direttore dello stabilimento ai sindacati durante uno degli incontri semestrali in Confindustria. "Un fulmine a ciel sereno.

Ci ha detto che il 2 dicembre il Cda ha deciso la cessazione totale dell'attività del sito di Jesi - spiega all'ANSA Tiziano Beldomenico, Fiom Marche -, in cui lavorano 260-270 lavoratori, compresi gli interinali. A quel punto non abbiamo chiesto ulteriori chiarimenti, ma abbiamo lasciato il tavolo. Ora andiamo a parlare con i lavoratori". (ANSA).