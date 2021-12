Furti: rubano merce al supermarket, arrestate da Ps

(ANSA) - ANCONA, 04 DIC - Nel pomeriggio di ieri personale delle Volanti della Questura di Ancona è intervenuto presso il supermercato Fresco Market di via Flaminia, dove erano state segnalate persone che si aggiravano con fare sospetto tra le corsie e gli scaffali. Giunti sul posto gli agenti hanno individuato due donne, di circa 35 anni, che con fare agitato, cercavano di sottrarsi al controllo. I poliziotti hanno chiesto loro di esibire lo scontrino fiscale comprovante l'acquisto delle merci contenute nelle buste, ma le due indispettite hanno gettato a terra i prodotti, affermando di non avere fatto nulla.

Dopo una trattativa durata un po', finalmente hanno mostrato la merce che avevano accumulato nelle borse e anche occultato nei vestiti e sotto le giacche, per un importo calcolato alle casse di circa 130 euro. Trasferite in Questura, sono state arrestate in attesa di convalida del gip, fissata per stamani. Il giudice in udienza ha convalidato l'arresto e imposto alle due donne la misura dell'obbligo di firma in Questura. (ANSA).