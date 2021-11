Terremoto: prima neve sull'Appennino marchigiano

(ANSA) - ANCONA, 29 NOV - Prima neve sulle zone terremotate a ridosso dell'Appennino marchigiano. Da Camerino a Castelsantangelo sul Nera, passando per Visso e Ussita (Macerata), dalla notte appena trascorsa è iniziata a cadere la neve che ha, in principio, imbiancato i borghi. Il fenomeno si è poi attenuato con il trascorrere delle ore. In alta quota, ma già a partire dagli 800-1000 metri, la nevicata è stata invece copiosa e le cime delle montagne sono completamente imbiancate.

Al momento nessun problema si registra alla viabilità stradale.

Prima neve anche ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Imbiancato il paese, mentre la neve non ha 'attaccato' lungo la SS Salaria. Non ci sono quindi problemi alla circolazione. Le nevicate più consistenti nella zona di Foce di Montemonaco. (ANSA).