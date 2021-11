Maltempo: neve a Fabriano,liberata strada Eremo S. Silvestro

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 29 NOV - Prima neve a Fabriano (Ancona). Dalle 9 di questa mattina, fiocchi copiosi sulla città e sulle numerose frazioni. Un manto nevoso che nelle zone più alte - Belvedere, Poggio San Romualdo, Campodonico - ha raggiunto e superato i dieci centimetri. In città, invece, qualche centimetro di neve ha imbiancato le strade e i marciapiedi. "Nella mattinata abbiamo monitorato la situazione mediante sopralluoghi da parte della Polizia Municipale e della squadra di operai attivando interventi puntuali dove se ne è riscontrata la necessità - dice il sindaco Gabriele Santarelli -. È stato attivato ad esempio un mezzo spazzaneve che ha operato nella zona di San Silvestro per liberare la viabilità di accesso all'Eremo. L'ondata di maltempo dovrebbe terminare a breve, ma tutti i mezzi, compresi gli spargi sale, sono comunque pronti ad intervenire". Al momento, non si segnalano particolari criticità per la circolazione ferroviaria, né lungo la SS. 76, in particolare al Valico di Fossato di Vico, al confine fra Marche e Umbria. (ANSA).