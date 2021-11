Covid: insegnante positiva, screening per 80 scolari

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 26 NOV - Per una insegnante positiva al covid e in possesso del Green pass, è scattato lo screening per circa 80 piccoli studenti della scuola primaria 'Allegretto' dell'Istituto comprensivo zona centro' Fernanda Imondi Romagnoli9 di Fabriano (Ancona). La positività risale alla giornata di ieri, quando il dirigente scolastico Antonello Gaspari ha immediatamente attivato il nuovo protocollo scuola.

Per precauzione, quindi, oggi, quattro classi della primaria hanno frequentato le lezioni di Dad. Nel frattempo, la Protezione civile in collaborazione con il Servizio Prevenzione di Area Vasta 2, ha attuato lo screening con convocazione di tutti gli alunni in via Delle Fornaci per essere sottoposti a tampone. "Tutti i tamponi di una classe sono risultati negativi - spiega Gaspari -. Domani gli alunni, dunque, faranno ritorno in classe. Non appena giungeranno gli altri esiti, speriamo negativi, delle restanti tre classi, anche questi scolari faranno ritorno a scuola in presenza. Nel frattempo, oggi pomeriggio, provvederemo alla sanificazione dei locali". (ANSA).